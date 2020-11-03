Главный тренер "Ференцвароша" высказался о матче ЛЧ с "Ювентусом"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров высказался по поводу предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом".

"Нас ждет матч с одной из лучших команд Италии. С нетерпением жду. Для нас честь - представлять Венрию на высочайшем уровне европейского футбола. Думаю, мы готовы к такому вызову.

В составе "Ювентуса" невероятные игроки, мы готовимся к каждому оппоненту по максимуму. Надеюсь, Роналду выйдет в стартовом составе. Хотя мы знаем его сильные качества и попытаемся остановить", - цитирует Реброва Football Italia.

Матч "Ювентус" - "Ференцварош" состоится завтра, 4 ноября. Начало игры - в 23:00 (мск).

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