Главный тренер Финляндии назвал Дзюбу оружием, нацеленным на атаку

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал, что думает о сборной России, которая по итогам жеребьевки попала в группу команды.

В квартете B будут также выступать Бельгия и Дания.

"Безусловно, я знаю Станислава Черчесова. На чемпионате мира он отлично поработал, у него действительно сильная команда.

Я знаю Дзюбу, нападающего ростом два метра, который забил немало голов в отборе. В России есть много отличных игроков, но он настоящее оружие, нацеленное на атаку", - сказал Канерва.

Сборная России сыграет с Финляндией в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2020 17 июня 2020 года.

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