Главный тренер "Фиорентины": "Кокорин все еще не в лучшей форме"

Наставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли прокомментировал игровую форму российского форварда Александра Кокорина.

"Когда Кокорин только перешел, мы начали с особой подготовки. Я выпустил Кокорина на поле против "Интера", чтобы оценить в игре его форму. Сейчас он все еще не в самом лучшем состоянии. В той игре у него возникла небольшая проблема, ему не было комфортно.

В следующей игре, против "Сампдории" Кокорин остался в запасе. Это нужно было для того, чтобы он понял наш футбол, лучше влился в коллектив. Александр работает.

В матче со "Специей" он точно будет на скамейке запасных, но не думаю, что смогу выпустить его. Мы работаем, чтобы Александр вышел на пик формы", – приводит слова Пранделли Fantacalcio.it.