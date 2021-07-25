Главный тренер "Фиорентины" рассказал, чего не хватает Кокорину

Фото: инстаграм Кокорина/Автор неизвестен

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно поделился мнением об игре российского форварда Александра Кокорина после товарищеского матча с "Фолиньо", который завершился со счетом 11:0 в пользу "фиалок".

Российский футболист был на поле 45 минут, за которые успел заработать пенальти и попасть в перекладину.

"Сегодня Кокорин мог забить 3-4 мяча. Думаю, ему нужно задаться вопросом об эффективности, которой должен обладать форвард.

Ему нравится связывать игру, он заработал пенальти благодаря отличному движению. Думаю, он может работать в этой зоне, сейчас ему удобнее в 16 метрах от ворот.

Но мы хотим становиться лучше, и Кокорин подтвердил такое желание. Надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в короткий срок", – заявил итальянский специалист.

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