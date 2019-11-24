Главный тренер "Фламенго" прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка Либертадорес
Главный тренер "Фламенго" Жоржи Жезуш высказался о победе своей команды в матче финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт" (2:1). Об этом сообщает Goal.com.
"Это самый важный титул в моей карьере. Любой клуб мог стать победителем. Теперь мы должны добиться успеха в чемпионате Бразилии, однако это точно самый важный трофей для команды", - сказал Жезуш.
Победу бразильскому клубу помог одержать форвард Габриэль Барбоза, который оформил дубль на последних минутах матча.
"Фламенго" во второй раз в истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей.
А еще: "Фламенго" победил "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес благодаря дублю Габигола| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Фламенго" победил "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес благодаря дублю Габигола
-
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и догнал "Барселону"
-
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
Лента новостей
-
Главный тренер "Фламенго" прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка Либертадорес
-
Зидан поделился мнением об игре Эдена Азара
-
Президент "Урала": "То, как Погребняк пашет - отличный пример для молодых"
-
Зидан: "Надеюсь, Бэйла не будут освистывать до конца сезона"
-
Стерлинг может отказаться от продления контракта с "Манчестер Сити"
-
Неймар поздравил "Фламенго" с победой в финале Кубка Либертадорес
-
Бубнов высказался о матче "Динамо" - "Ростов"
-
"Вулверхэмптон" подписал новый контракт с Моутинью
-
Игрок "Интера" Барелла покинул поле после травмы колена со слезами на глазах
-
3
Болельщики "Реала" освистали Гарета Бэйла
-
Главные новости дня: 23 октября
-
"Фламенго" победил "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес благодаря дублю Габигола
-
Гол Лукаку помог "Интеру" разгромить "Торино" в матче Серии А
-
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и догнал "Барселону"
-
2
Куртуа превзошел "сухую" серию Наваса
-
Гвардиола сообщил о состоянии травмированного Агуэро
-
"Анжер" обыграл "Ним" и вышел на второе место в Лиге 1
-
"Аякс" разгромил "Хераклес" благодаря дублю Промеса
-
"Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ
-
2
"Милан" повторил клубный антирекорд в Серии А
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Ривер Плейт
|6
|11
|2
|Сан-Паулу
|6
|9
|3
|Зе Стронгест
|6
|8
|4
|Трухильянос ФК
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Росарио Сентраль
|6
|11
|2
|Насьонал Монтевидео
|6
|9
|3
|Палмейрас
|6
|8
|4
|Ривер Плейт Монтевидео
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|6
|12
|2
|Расинг Клуб
|6
|9
|3
|Боливар
|6
|6
|4
|Депортиво Кали
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Атлетико Насьонал
|6
|16
|2
|Уракан
|6
|8
|3
|Пеньяроль
|6
|5
|4
|Спортинг Кристаль
|6
|4
|Группа 5
|М
|О
|1
|Атлетико Минейро
|6
|13
|2
|Индепендьенте
|6
|11
|3
|Коло Коло
|6
|9
|4
|Мелгар
|6
|0
|Группа 6
|М
|О
|1
|Толука
|6
|13
|2
|Гремио
|6
|11
|3
|Сан Лоренцо
|6
|4
|4
|ЛДУ Кито
|6
|4
|Группа 7
|М
|О
|1
|Пумас УНАМ
|6
|15
|2
|Депортиво Тачира
|6
|9
|3
|Олимпия
|6
|7
|4
|Эмелек
|6
|4
|Группа 8
|М
|О
|1
|Коринтианс
|6
|13
|2
|Серро Портеньо
|6
|10
|3
|Санта-Фе
|6
|8
|4
|Кобресаль
|6
|3