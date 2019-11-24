Главный тренер "Фламенго" прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка Либертадорес

Главный тренер "Фламенго" Жоржи Жезуш высказался о победе своей команды в матче финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт" (2:1). Об этом сообщает Goal.com.



"Это самый важный титул в моей карьере. Любой клуб мог стать победителем. Теперь мы должны добиться успеха в чемпионате Бразилии, однако это точно самый важный трофей для команды", - сказал Жезуш.



Победу бразильскому клубу помог одержать форвард Габриэль Барбоза, который оформил дубль на последних минутах матча.

"Фламенго" во второй раз в истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей.

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