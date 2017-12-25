Главный тренер "Галатасарая" готов помочь Эбуэ

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим готов помочь бывшему полузащитнику турецкой команды Эммануэлю Эбуэ, который недавно признался, что у него нет средств для существования.

Как сообщает CNN Turk, наставник "львов" предлагает 34-летнему ивуарийцу должность тренера в одной из детских команд.

Ожидается, что Эбуэ, который выступал за "Галатасарай" с 2011 по 2015 год, ответит согласием и вскоре прибудет на новое место работы. | http://soccernews.ru