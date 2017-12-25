Главный тренер "Галатасарая" готов помочь Эбуэ

Теги галатасарайэммануэль эбуэфатих терим

Главный тренер "Галатасарая" готов помочь Эбуэ

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим готов помочь бывшему полузащитнику турецкой команды Эммануэлю Эбуэ, который недавно признался, что у него нет средств для существования.

Как сообщает CNN Turk, наставник "львов" предлагает 34-летнему ивуарийцу должность тренера в одной из детских команд.

Ожидается, что Эбуэ, который выступал за "Галатасарай" с 2011 по 2015 год, ответит согласием и вскоре прибудет на новое место работы. | http://soccernews.ru

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