Главный тренер "Галатасарая" Терим, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы

Теги фатих теримгалатасарайкоронавирус

Главный тренер "Галатасарая" Терим, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим почти излечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Напомним, неделю назад специалист сдал положительный тест на коронавирус. На данный момент он себя лучше чувствует и продолжит лечение дома. 66-летнем тренеру необходимо будет провести дома 2 недели.

По последним данным в Турции количество зараженных коронавирусом - 9217 случаев. Скончалось 131 человек, выздоровевших - 105.

Не пропустите: Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" предложил свой стадион медикам для борьбы с коронавирусом

"Тоттенхэм" предложил свой стадион медикам для борьбы с коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Трабзонспор Трабзонспор 26 53
2 Истанбул ББ Истанбул ББ 26 53
3 Галатасарай Галатасарай 26 50
4 Сивасспор Сивасспор 26 49
5 Бешикташ Бешикташ 26 44
6 Аланьяспор Аланьяспор 26 43
7 Фенербахче Фенербахче 26 40
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 26 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 26 32
10 Денизлиспор Денизлиспор 26 31
11 Антальяспор Антальяспор 26 30
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 26 28
13 Касимпаса Касимпаса 26 26
14 Коньяспор Коньяспор 26 26
15 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 26 25
16 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 26 25
17 Анкарагюджю Анкарагюджю 26 23
18 Кайсериспор Кайсериспор 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов