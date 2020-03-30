Главный тренер "Галатасарая" Терим, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим почти излечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Напомним, неделю назад специалист сдал положительный тест на коронавирус. На данный момент он себя лучше чувствует и продолжит лечение дома. 66-летнем тренеру необходимо будет провести дома 2 недели.

По последним данным в Турции количество зараженных коронавирусом - 9217 случаев. Скончалось 131 человек, выздоровевших - 105.

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