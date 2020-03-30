Главный тренер "Галатасарая" Терим, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы
Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим почти излечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом сообщается на сайте клуба.
Напомним, неделю назад специалист сдал положительный тест на коронавирус. На данный момент он себя лучше чувствует и продолжит лечение дома. 66-летнем тренеру необходимо будет провести дома 2 недели.
По последним данным в Турции количество зараженных коронавирусом - 9217 случаев. Скончалось 131 человек, выздоровевших - 105.
Не пропустите: Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Фанаты гладбахской "Боруссии" установят картонные фигуры фанатов на домашнем стадионе
-
Футболисты "Зенита" выделили средства больнице для борьбы с коронавирусом
-
"Тоттенхэм" предложил свой стадион медикам для борьбы с коронавирусом
-
РФС временно изменил логотип из-за пандемии коронавируса
-
Федун поделился мнением о продлении карантина для игроков "Спартака"
-
Тренер сборной Бразилии считает, что Неймар важен, но не незаменим
-
Тренер сборной Бразилии считает, что Неймар важен, но не незаменим
-
Иммобиле на карантине "отбирает" еду у сына
-
Экс-капитан "Спартака" Титов сравнил клуб с коронавирусом
-
Цорн заявил, что отмена сезона - худший сценарий для "Спартака"
-
2
Роналду призвал всех оставаться дома
-
УЕФА обсудит потенциальный перенос матчей 1 апреля
-
ЦСКА официально продлил карантин до 1 мая
-
Цорн поделился мнением о работе главного тренера "Спартака" Тедеско
-
Главный тренер "Галатасарая" Терим, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы
-
Промес нарушил карантин в Голландии. "Аякс" проведет с ним беседу
-
1
Хави отреагировал на решение игроков "Барселоны" пойти на сокращение зарплаты на 70%
-
1
Гризманн заявил, что хотел бы играть за "Барселону" под 7-м номером
-
Широков высказал предположение о том, когда закончится пауза в РПЛ
-
Спортивный директор "Тамбова" считает, что урезать зарплату игрокам его команды будет несправедливо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|26
|53
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|26
|44
|6
|Аланьяспор
|26
|43
|7
|Фенербахче
|26
|40
|8
|Гёзтепе АС Измир
|26
|37
|9
|Газиантеп ББ
|26
|32
|10
|Денизлиспор
|26
|31
|11
|Антальяспор
|26
|30
|12
|Генчлербирлиги
|26
|28
|13
|Касимпаса
|26
|26
|14
|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22