Главный тренер "Ганновера" разрешает футболистам курить и есть нутеллу

Главный тренер "Ганновера" Андре Брайтенрайтер заявил, что он старается не вмешиваться в жизнь своих подопечных вне футбольного поля.

"Иногда на завтрак можно позволить себе и нутеллу. Ведь все же люди. Мне кажется, что в нашей команде нет ни одного курящего футболиста. Но если кто-то из них и курит, то меня это совершенно не волнует. В этом вопросе я совершенно спокоен. Главное, чтобы на поле они осуществляли соответствующую работу", - сказал он.

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