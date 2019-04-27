Главный тренер "Хаддерсфилда": "Надеюсь, Клопп сможет выиграть АПЛ в этом сезоне"

Наставник "Хаддерсфилда" Ян Зиверт подвел итоги матча 36-го тура АПЛ с "Ливерпулем" в котором его команда потерпела поражение со счетом 5:0. Об этом сообщает BBC.

"Никто не ожидал от нас такой смелости. Мы легко могли засесть в штрафной, однако мы давили на "Ливерпуль". Хочу, чтобы мы всегда так играли, это может дать хороший результат.

Юрген Клопп всё доказал, когда приехал в "Ливерпуль" и изменил систему. Надеюсь, он сможет выиграть АПЛ в этом сезоне", - сказал Зиверт.

По итогам сезона "Ливерпуль" набрал 91 балл и занял 1 строчку в турнирной таблице АПЛ. Их ближайший преследователь - "Сити" отстает на 2 очка.

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