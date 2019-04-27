Главный тренер "Хаддерсфилда": "Надеюсь, Клопп сможет выиграть АПЛ в этом сезоне"

Теги юрген клоппливерпульхаддерсфилд таун

Главный тренер "Хаддерсфилда": "Надеюсь, Клопп сможет выиграть АПЛ в этом сезоне"

Наставник "Хаддерсфилда" Ян Зиверт подвел итоги матча 36-го тура АПЛ с "Ливерпулем" в котором его команда потерпела поражение со счетом 5:0. Об этом сообщает BBC.

"Никто не ожидал от нас такой смелости. Мы легко могли засесть в штрафной, однако мы давили на "Ливерпуль". Хочу, чтобы мы всегда так играли, это может дать хороший результат.

Юрген Клопп всё доказал, когда приехал в "Ливерпуль" и изменил систему. Надеюсь, он сможет выиграть АПЛ в этом сезоне", - сказал Зиверт.

По итогам сезона "Ливерпуль" набрал 91 балл и занял 1 строчку в турнирной таблице АПЛ. Их ближайший преследователь - "Сити" отстает на 2 очка.

Не пропустите: Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Погба не собирается участвовать в предсезонном туре Азии с "Манчестер Юнайтед"

Погба не собирается участвовать в предсезонном туре Азии с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд Уотфорд 35 50
9 Эвертон Эвертон 35 49
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов