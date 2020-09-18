Главный тренер "Химок" высказался о разгромном поражении в матче с "Краснодаром"

Теги химкикраснодар

Главный тренер "Химок" высказался о разгромном поражении в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Химок" Дмитрий Гуанько высказался по поводу разгромного поражения команды в матче 8-го тура РПЛ с "Краснодаром" (2:7).

Игроки подмосковного клуба смогли забить лишь два гола.

"Игра состоит из двух таймов. В первом мы успевали противодействовать такому комбинационному стилю игры, а во втором стало сложнее. Град голов, понравившийся болельщикам "Краснодара". Поздравляю их. Еще до матча сказали, что 21 сентября будет решение о моем будущем. Будем ждать", - заявил Гунько в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Краснодар" после 8 туров РПЛ занимает 3 место в турнирной таблице, "Химки" идут на 15 строчке.

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