Главный тренер "Хоффенхайма" Нагельсманн женился

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн женился, сообщает немецкая пресса.

30-летний специалист связал себя узами брака с девушкой Вереной, с которой он встречался с 2007 года.

Стоит отметить, что у пары уже есть трёхлетний сын Максимилиан.

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