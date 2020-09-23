Главный тренер и два игрока "Вест Хэма" заразились коронавирусом

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес, а также защитник Исса Диоп и полузащитник Джон Каллен заразились коронавирусом COVID-19, сообщил официальный сайт клуба.

Об этом стало известно по ходу матча 1/16 финала Кубка английской лиги с "Халл Сити" (5:1).

"Медицинский штаб был проинформирован о результатах теста на коронавирус. Мойес и оба футболиста немедленно покинули стадион и вернулись домой", - говорится в заявлении пресс-службы английского клуба.

Болезнь у Мойеса, Диопа и Каллена протекает бессимптомно.

23-летний Диоп выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. Всего он провел за лондонцев 76 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. 24-летний Каллен играет за "молотков" с 2014 года, провел 10 матчей.

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