Главный тренер "Интера" едва не получил серьезную травму на лестнице (видео)

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги чудом избежал серьезной травмы по окончании матча 17-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (4:0).

Индзаги вместе с ассистентами спускался по лестнице и внезапно поскользнулся, и едва не ударился головой об ступеньки. Впрочем, в последний момент наставник схватился рукой за стекло и немного смягчил падение, а также ему помог ассистент.

45-летний Индзаги тренирует "Интер" с лета 2021 года. Под его руководством миланский клуб лидирует в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов вышел в 1/8 финала, где сыграет с "Ливерпулем".

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