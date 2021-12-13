Главный тренер "Интера" едва не получил серьезную травму на лестнице (видео)
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги чудом избежал серьезной травмы по окончании матча 17-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (4:0).
Индзаги вместе с ассистентами спускался по лестнице и внезапно поскользнулся, и едва не ударился головой об ступеньки. Впрочем, в последний момент наставник схватился рукой за стекло и немного смягчил падение, а также ему помог ассистент.
Poveri mister #InterCagliari #Inzaghi pic.twitter.com/p3GkJUI8Am— LineaInter.it (@linea_inter) December 12, 2021
45-летний Индзаги тренирует "Интер" с лета 2021 года. Под его руководством миланский клуб лидирует в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов вышел в 1/8 финала, где сыграет с "Ливерпулем".
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|Болонья
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|26
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|Сассуоло
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|Сампдория
|26
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|Лечче
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