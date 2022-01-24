Главный тренер "Интера" заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Симоне Индзаги/Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

Тест наставника миланского клуба на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим тренер отправится на самоизоляцию.

45-летний Индзаги тренирует "Интер" с лета 2021 года. Под его руководство "нерадзурри" уверенно лидируют в чемпионате Италии, а также вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с "Ливерпулем".

Не пропустите: "Аталанта" объявила о переходе Бога. | http://soccernews.ru