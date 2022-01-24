Главный тренер "Интера" заразился коронавирусом
Фото: инстаграм Симоне Индзаги/Автор неизвестен
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
Тест наставника миланского клуба на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим тренер отправится на самоизоляцию.
45-летний Индзаги тренирует "Интер" с лета 2021 года. Под его руководство "нерадзурри" уверенно лидируют в чемпионате Италии, а также вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с "Ливерпулем".
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|Команда
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|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17