Главный тренер "Кардиффа": "Сала принес бы нам 10 голов, которые помогли бы остаться в АПЛ"

Теги кардифф ситиэмилиано сала

Главный тренер "Кардиффа": "Сала принес бы нам 10 голов, которые помогли бы остаться в АПЛ"

Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок заявил, что погибший нападающий Эмилиано Сала мог бы помочь команде не вылететь из Премьер-Лиги. Об этом пишет Marca.

"Сала бы принес нам эти 10 голов, которые помогли бы остаться в АПЛ. К сожалению, он погиб", - сказал Уорнок. 

Напомним, в конце января 2019 года Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. Валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Футболист летел на частном двухместном самолёте.

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