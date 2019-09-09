Главный тренер Казахстана поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 с Россией

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек рассказал, чего ждет от матча отборочного тура Евро-2020 с Россией.

"В сборной России отличные игроки. Они фавориты группы, как и Бельгия. В России на каждой позиции сильные футболисты. Их уровень выше нашего.



Постараемся не ошибаться в обороне, однако только защищаться не собираемся. Будем искать возможность как можно быстрее доставить мяч в атаку. Впереди будем стараться использовать свои моменты.

Не думаю, что будут условия, которые помешают нам показать хороший футбол. Мы хотим показать содержательную игру, будем делать для этого всё, что возможно в наших силах", - сказал Билек.

Напомним, 9 сентября состоится матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана. Начало встречи в 21:45 мск.

После пяти туров Россия занимает второе место в группе I, набрав 12 очков. Казахстан находится на 3-й позиции, имея в активе семь очков.

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