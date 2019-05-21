Главный тренер киевского "Динамо" может возглавить "Рубин"

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Главный тренер киевского "Динамо" может возглавить "Рубин"

Александр Хацкевич, который на данный момент возглавляет "Динамо" Киев, может стать главным тренером казанского "Рубина". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что нынешний тренер покинет "Рубин" этим летом и, возможно, возглавит ЦСКА.

Хацкевич работает с "Динамо" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне они заняли 2-е место в УПЛ. Его контракт истекает этим летом. 

"Рубин" занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ.

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