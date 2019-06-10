Главный тренер Кипра: "Если бы я отправился в Англию, я бы взял Дзюбу с собой"

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Главный тренер Кипра: "Если бы я отправился в Англию, я бы взял Дзюбу с собой"

Наставник сборной Кипра Ран Бен-Шимон перед матчем квалификации чемпионата Европы 2020 года с Россией рассказал, чего ждет от встречи, а также прокомментировал информацию о возможном переходе Дзюбы в английский клуб. 

"Мы хотим победить в любом матче и городе. У нас серьезный соперник, будет непросто, мы будем работать по максимуму. Если нам получится занять 3 место, это будет хорошим результатом, если удастся завоевать что-то большее, это будет просто чудо.

Если бы я отправился в Англию, я бы взял Дзюбу с собой, хотя я не привык делать комплимент сопернику, вернемся к этому завтра", - сказал Бен-Шимон.

Напомним, матч Россия - Кипр пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало - в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Дзюбой интересуется "Вулверхэмптон".

А еще: На матче Россия - Кипр ожидается аншлаг| http://soccernews.ru
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