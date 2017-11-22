Главный тренер "Копенагена" Сольбаккен назвал самых опасных игроков "Локомотива"

Главный тренер датского "Копенагена" Столе Сольбаккен назвал самых опасных игроков московского "Локомотива", против которого его команда сыграет завтра в матче группового этапа Лиги Европы.

"Локомотив" - крепкая, солидная команда. Он долгое время лидирует в чемпионате. В каждой команде есть футболисты, которые могут сделать результат. Кто большей степени, кто-то меньшей. У вас есть Фарфан, который очень быстр и может забегать за спины защитников. Есть Фернандеш с опытом выступления в Испании и Англии. Игрок с самым большим потенциалом - Алексей Миранчук. Он вполне может оказаться на другом уровне в следующем году", - цитирует 49-летнего специалиста СЭ.

Напомним, "Локомотив" продлит контракт с Фарфаном. | soccernews.ru