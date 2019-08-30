Главный тренер "Краснодара" поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа ЛЕ

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев рассказал, что думает о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

"Краснодар" попал в группу C, его соперниками будут "Базель", "Хетафе" и "Транзаспор"

"Жеребьёвка для нас хорошая, потому что все команды ровные - нет аутсайдеров и лидеров. Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра. "Хетафе" = это хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. "Трабзонспор" - всегда хорошая команда, "Базель", - сказал Матвеев.

Матчи группового этапа начнутся 19 сентября.

Финал Лиги Европы УЕФА 2020 состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск", который вмещает 44 тысячи человек.

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