Главный тренер "Краснодара" поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа ЛЕ

Теги краснодарсергей матвеевхетафебазель

Главный тренер "Краснодара" поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа ЛЕ

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев рассказал, что думает о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

"Краснодар" попал в группу C, его соперниками будут "Базель""Хетафе" и "Транзаспор"

"Жеребьёвка для нас хорошая, потому что все команды ровные - нет аутсайдеров и лидеров. Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра. "Хетафе" = это хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. "Трабзонспор" - всегда хорошая команда, "Базель", - сказал Матвеев.

Матчи группового этапа начнутся 19 сентября.

Финал Лиги Европы УЕФА 2020 состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск", который вмещает 44 тысячи человек.

А еще: Стали известны соперники "Краснодара" в групповом этапе Лиги Европы| http://soccernews.ru
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