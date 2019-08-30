Главный тренер "Краснодара" поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа ЛЕ
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев рассказал, что думает о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
"Краснодар" попал в группу C, его соперниками будут "Базель", "Хетафе" и "Транзаспор"
"Жеребьёвка для нас хорошая, потому что все команды ровные - нет аутсайдеров и лидеров. Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра. "Хетафе" = это хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. "Трабзонспор" - всегда хорошая команда, "Базель", - сказал Матвеев.
Матчи группового этапа начнутся 19 сентября.
Финал Лиги Европы УЕФА 2020 состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск", который вмещает 44 тысячи человек.
А еще: Стали известны соперники "Краснодара" в групповом этапе Лиги Европы| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2