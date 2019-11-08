Матвеев прокомментировал победу "Краснодара" над "Трабзонспором"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев высказался о победе своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Трабзонспором" (3:1).

"Начало было не совсем хорошим, вторую половину тайма сыграли здорово. Во втором тайме играли по счету, где-то не хватило свежести. Несмотря на счет, матч тяжелый. Мы рады победе. В двух матчах есть шанс пройти дальше", - сказал Матвеев.

Отметим, что первая встреча команд закончилась также победой российского клуба со счетом 2:0.

Таким образом, в турнирной таблице группы C "Краснодар" с 6 баллами занимает 3 место. "Трабзонсор" замыкает группу, имея в активе 1 очко.

28 ноября "Краснодар" сыграет с "Базелем", а "Трабзонспор" встретится с "Хетафе".

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