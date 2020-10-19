Главный тренер "Краснодара" пропустит матч Лиги Чемпионов с "Ренном"

Два игрока "Краснодара" пропустят матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ренном".

Тесты на коронавирус Евгения Маркова и Реми Кабеллы дали сомнительные результаты и были помещены на карантин. Оба футболиста чувствуют себя хорошо.

Помимо игроков, во Францию также не прибыл главный тренер Мурад Мусаев, который заболел ангиной накануне матча. Об этом сообщила пресс-служба "Краснодара".

Матч "Ренн" - "Краснодар" состоится завтра, 20 октября, во Франции. Начало - в 22:00 (мск).

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