Главный тренер "Краснодара" пропустит матч Лиги Чемпионов с "Ренном"

Теги краснодарреннмурад мусаев

Главный тренер "Краснодара" пропустит матч Лиги Чемпионов с "Ренном"

Два игрока "Краснодара" пропустят матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ренном".

Тесты на коронавирус Евгения Маркова и Реми Кабеллы дали сомнительные результаты и были помещены на карантин. Оба футболиста чувствуют себя хорошо.

Помимо игроков, во Францию также не прибыл главный тренер Мурад Мусаев, который заболел ангиной накануне матча. Об этом сообщила пресс-служба "Краснодара".

Матч "Ренн" - "Краснодар" состоится завтра, 20 октября, во Франции. Начало - в 22:00 (мск). 

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