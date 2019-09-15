Главный тренер "Крыльев Совета" заявил, что принял бы в команду Кокорина и Мамаева

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович сказал, что принял бы в команду игрока "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, будь у него такая возможность. Об этом сообщает Sportbox.

"Рад, что Кокорин выходит на свободу. Надеюсь, он еще сможет заиграть на высоком уровне, потому что у него хорошие профессиональные качества. А вообще жаль, что он попал в эту историю.

Будь у меня возможность, взял бы в "Крылья" и Кокорина, и Мамаева", - сказал Божович.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев. 17 сентября их выпустят по УДО.

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