Главный тренер "Крыльев Советов" прокомментировал решение Самедова завершить карьеру

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, что думает о полузащитнике Александе Самедове, а также высказался о его возможной должности в "Спартаке". Об этом сообщает Sport24.

Напомним, сегодня, 30 июля футболист объявил о завершении карьеры.

"Очень жаль, когда такие футболисты и люди заканчивают карьеру. Один из самых лучших футболистов, с которыми я работал. Самедов многое сделал для российского футбола. Как человек он тоже прекрасный. Я думаю, у него больше накопилась психологическая усталость, чем физическая.

Справится ли с должностью спортивного директора? Он может справиться с любой работой в футболе!" - сказал Божович.

Самедов играл в "Крыльях Советов" с зимы 2019 года.

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