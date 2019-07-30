Главный тренер "Крыльев Советов" прокомментировал решение Самедова завершить карьеру

Теги александр самедовкрылья советовмиодраг божович

Главный тренер "Крыльев Советов" прокомментировал решение Самедова завершить карьеру

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, что думает о полузащитнике Александе Самедове, а также высказался о его возможной должности в "Спартаке". Об этом сообщает Sport24.

Напомним, сегодня, 30 июля футболист объявил о завершении карьеры. 

"Очень жаль, когда такие футболисты и люди заканчивают карьеру. Один из самых лучших футболистов, с которыми я работал. Самедов многое сделал для российского футбола. Как человек он тоже прекрасный. Я думаю, у него больше накопилась психологическая усталость, чем физическая.

Справится ли с должностью спортивного директора? Он может справиться с любой работой в футболе!" - сказал Божович.

Самедов играл в "Крыльях Советов" с зимы 2019 года.

Не пропустите: Самедов: "Я готов занять пост спортивного директора "Спартака"  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Кристал Пэлас" готов предложить ЦСКА за Чалова 15 миллионов евро

"Кристал Пэлас" готов предложить ЦСКА за Чалова 15 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 3 7
3 Краснодар Краснодар 3 6
4 Урал Урал 3 6
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
8 Локомотив Москва Локомотив Москва 3 4
9 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
10 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 2 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов