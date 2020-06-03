Главный тренер "Крыльев Советов" высказался о возобновлении сезона

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире "Матч ТВ" высказался по поводу скорого возобновления сезона.

"Никто еще не знает, как это всё будет выглядеть. Мы попали первый раз в такую ситуацию, когда надо будет провести так много игр за короткое время. Опыт Германии показывает, что наверняка будут травмы. Надеюсь, всё будет хорошо и обойдется без большого количества повреждений", - сказал Божович.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сезон РПЛ возобновится 19 июня.

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