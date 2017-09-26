Главный тренер "Лас Пальмаса" подал в отставку

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Главный тренер "Лас Пальмаса" подал в отставку

Главный тренер "Лас Пальмаса" Маноло Маркес принял решение покинуть свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

49-летний специалист сам объявил об отставке, пообещав назвать причины своего решения на специально созванной пресс-конференции.

Маркес возглавлял "Лас Пальмас" с лета 2017 года, под его руководством островитяне провели шесть матчей - дважды победили и четырежды проиграли.

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