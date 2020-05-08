Главный тренер "Леганеса": "Чемпионат Испании планируют возобновить 20 июня"
Главный тренер "Леганеса" Хавьер Агирре сообщил, что руководство Ла Лиги планирует возобновить сезон, передает El Chiringuito TV.
По словам специалиста, рестарт, возможно, состоится 20 июня и закончится 26 июля.
Напомним, почти все спортивные мероприятия приостановлены из-за пандемии коронавируса. На данный момент в мире Covid-19 заражены 3 903 511 человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14