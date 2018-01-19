Главный тренер "Леганеса": "Играли на победу в матче против "Реала"

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Главный тренер "Леганеса": "Играли на победу в матче против "Реала"Главный тренер "Леганеса" Асьер Гаритано подвел итоги первого матча четвертьфинала Кубка Испании против "Реала" (0:1).

По словам специалиста, его подопечные играли на победу. 

"После поражения всегда чувствуешь себя плохо, однако мы боролись достойно. Жаль, что пропустили гол. Мы постараемся быть в ответной игре в образцовой форме. Мы – команда ла лиги, в матче с "Реалом" играли на победу. У нас были возможности забить гол. Во второй игре хотим показать себя", - сказал он. | http://soccernews.ru

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