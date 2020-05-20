Главный тренер "Лестера" Роджерс считает, что "Ливерпуль" заслужил стать чемпионом

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Главный тренер "Лестера" Роджерс считает, что "Ливерпуль" заслужил стать чемпионом

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что в случае досрочного завершения сезона АПЛ "Ливерпуль" должен быть признан чемпионом.

Напомним, Роджерс в прошлом тренировал мерсисайдцев.

"Ливерпуль" заслуживает титул. Он стабильно был лучшей командой в стране.

Они показывали игры высшего класса. Будет очень жаль, если им не отдадут чемпионство. Не сомневаюсь, они этого заслуживают ", - цитирует Роджерса beIN Sports.

Возобновление АПЛ намечено на середину июня. "Ливерпуль" опережает ближайшего соперника на 25 баллов. Красным достаточно выиграть 2 матча, чтобы гарантировать себе чемпионство.

А еще: "Ливерпуль" - первый клуб АПЛ, возобновивший тренировки на базе| http://soccernews.ru 
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