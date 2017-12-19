Главный тренер "Лестера": "У "Манчестер Сити" есть слабые места"

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Главный тренер "Лестера": "У "Манчестер Сити" есть слабые места"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль в преддверии матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити" заявил, что у "горожан" есть слабые места.

"Нам нужно постараться найти слабые места "Манчестер Сити". Их не так много, но они есть. Предпочту оставить их в секрете" - приводит слова Пюэля Daily Mail.

Напомним, что матч "Лестер" - "Манчестер Сити" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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