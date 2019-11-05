Главный тренер "Лейпцига": "Мы сегодня заслуженно победили"

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман подвел итоги матча с "Зенитом" (2:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

"Сегодня мы победили заслуженно. Мы создали два-три отличных момента. Хорошо, что забили до перерыва. Когда забили второй гол, матч можно было заканчивать. Теперь нужна еще одна победа и мы выйдем из группы", - сказал Нагельсман.

"Лейпциг" с 9 очками возглавляет турнирную таблице группы G. В 5-м раунде команда сыграет с "Бенфикой". встреча состоится 27 ноября.

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