Главный тренер "Лейпцига" прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

В пару немецкому клубу выпал "Тоттенхэм".

"Тоттенхэм" - очень здорово. Одна из лучших команд Европы, в невероятном городе с невероятными футболистами, у которых есть большой опыт.

Будет непросто, но мы с нетерпением ждем встречи, особенно стадион", - сказал Нагельсманн.

Первый матч команд состоится 19 февраля в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии 10 марта.