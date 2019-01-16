Главный тренер "Лидс Юнайтед" заявил, что шпионил за соперниками

Главный тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьельса заявил, что шпионил за игроками в Чемпионшипе. Об этом сообщает Sky Sports.

"Многие говорили, что я веду себя некрасиво, осуждали. Я наблюдал за всеми противниками и их тренировками. Да, это нехорошо, но не нарушение закона. Я понимаю, что не все поступки, которые являются законными можно совершать", - заявил Бьельсе.

Ранее Английская футбольная лига (EFL) начала расследование по делу о шпионаже со стороны "Лидс Юнайтед". 11 января во время тренировки "Дерби Каунти" полиция задержала человека, который следил за тренировкой команды через бинокль.

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