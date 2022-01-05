Главный тренер "Линареса" хочет пройти "Барселону" в Кубке Испании

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Главный тренер "Линареса" хочет пройти "Барселону" в Кубке ИспанииФото: скриншот из трансляции LDplay

Главный тренер "Линареса" Альберто Гонсалес высказался перед матчем 1/16 Кубка Короля против "Барселоны".

"Мы хотим удивить "Барселону", у них отличная команда, и у них уже возвращаются травмированные игроки. Люди говорят мне, что мы сегодня победим, и это не просто желание.

Я думаю, что в этом сезоне мы действительно приобрели опыт, поскольку мы перешли от незнания, как соревноваться, к умению реагировать и побеждать любых соперников.

Мы не будем играть против "Барселоны" ради фотографий и автографов. Мы будем играть за мечту!", - сказал испанский специалист.

Матч между "Линаресом" и "Барселоной" состоится уже сегодня, пятого января. Начало встречи запланировано на 21:30 (мск).

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