Главный тренер "Лиона" Гарсия подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Французский клуб встретится на данном этапе с "Ювентусом".

"Это большой вызов, настоящее удовольствие принимать"Ювентус". Мы вошли в топ-16 лучших клубов Европы.

Сарри отличный тренер с огромным опытом. Рад приветствовать его", - сказал Гарсия.

Первая встреча команд состоится 26 февраля. Ответный матч пройдет 17 марта.