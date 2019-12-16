Главный тренер "Лиона" Гарсия подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов
Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Французский клуб встретится на данном этапе с "Ювентусом".
"Это большой вызов, настоящее удовольствие принимать"Ювентус". Мы вошли в топ-16 лучших клубов Европы.
Сарри отличный тренер с огромным опытом. Рад приветствовать его", - сказал Гарсия.
Первая встреча команд состоится 26 февраля. Ответный матч пройдет 17 марта.
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