Главный тренер "Лиона" прокомментировал поражение от ЦСКА

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио поделился эмоциями после поражения от ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Безусловно, для меня это самый тяжёлый момент с тех пор, как я возглавил "Лион". Я тоже несу ответственность за результат, ведь я тренер. Мы должны признать, что выбор состава и план на игру не сработали, поэтому у меня и игроков сейчас паршивое настроение. Лига Европы была крайне важна для нас. Мы здорово провели первый матч в Москве, который сделал нас фаворитом, но эта игра всё перечеркнула. Соперник был лучше нас во всех аспектах. Мы играли безобразно, мне стыдно за такую игру. Некоторые игроки отнеслись к этому матчу как к товарищескому, а ведь это еврокубок. Эту неудачу нельзя списывать на молодость команды. Молодые футболисты должны проявлять честолюбие и агрессивность" - цитирует Женезио L’Equipe.

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