Главный тренер "Лиона" рассказал, как остановить Роналду

Теги лионкриштиану роналдуювентус

Главный тренер "Лиона" рассказал, как остановить Роналду

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Первая игра состоится во Франции 26 февраля. Ответная встреча - 17 марта.

"Для нас это отличная возможность. Есть мы пройдем "Ювентус", это будет невероятным достижением. Особенно без Депая, который для нас как Роналду. Представьте себе "Ювентус" без Криштиану.

Как остановить Роналду? Он должен становиться на границе города и решить, что ему не нравится Лион и он не хочет здесь выступать", - цитирует тренера Corriere dello Sport.

В этом сезоне 35-летний Роналду участвовал в 20 матчах, забил 20 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Месси рассказал, кого он считает главными соперниками "Барселоны" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кулибали рискует пропустить ближайший матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"

Кулибали рискует пропустить ближайший матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов