Главный тренер "Лиона" рассказал, как остановить Роналду
Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Первая игра состоится во Франции 26 февраля. Ответная встреча - 17 марта.
"Для нас это отличная возможность. Есть мы пройдем "Ювентус", это будет невероятным достижением. Особенно без Депая, который для нас как Роналду. Представьте себе "Ювентус" без Криштиану.
Как остановить Роналду? Он должен становиться на границе города и решить, что ему не нравится Лион и он не хочет здесь выступать", - цитирует тренера Corriere dello Sport.
В этом сезоне 35-летний Роналду участвовал в 20 матчах, забил 20 голов и сделал 2 ассиста.
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