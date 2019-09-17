Главный тренер "Лиона" считает, что в матче с "Зенитом" сильнее была его команда
Наставник "Лиона" Силвиньо подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом" (1:1). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Начали слабо, возможно, это из-за стресса. Дома всегда непросто играть в Лиге чемпионов - слишком важное событие. Стресс нужно контролировать. Если кто-то и должен был сегодня победить, то это "Лион". У нас непростая группа, будем стараться больше забивать", - сказал специалист.
Команды играют в группе G. В следующем туре "Лион" сыграет с "РБ Лейпцигом". Матч состоится 2 октября.
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