Главный тренер "Лиона" считает, что в матче с "Зенитом" сильнее была его команда

1 Теги зенит санкт-петербурглион

Главный тренер "Лиона" считает, что в матче с "Зенитом" сильнее была его команда

Наставник  "Лиона" Силвиньо подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом" (1:1). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Начали слабо, возможно, это из-за стресса. Дома всегда непросто играть в Лиге чемпионов - слишком важное событие. Стресс нужно контролировать. Если кто-то и должен был сегодня победить, то это "Лион".  У нас непростая группа, будем стараться больше забивать", - сказал специалист.

Команды играют в группе G. В следующем туре "Лион" сыграет с "РБ Лейпцигом". Матч состоится 2 октября.

А еще: Азмун получил травму в матче с "Лионом" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

nadzhedakulov

а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/avtocam

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аякс" разгромил "Лилль", а "Челси" обыграл "Валенсию" в Лиге чемпионов

"Аякс" разгромил "Лилль", а "Челси" обыграл "Валенсию" в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов