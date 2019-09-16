Главный тренер "Лиона" высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

Наставник "Лиона" Силвиньо перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом" рассказал, что думает о предстоящей встрече. Также тренер отметил защитника Дугласа Сантоса. Об этом сообщает Sport24.

"Матч будет интересным, мы ждем его с нетерпением. Будем лучше готовится. У нас сложный соперник. "Зенит" - квалифицированная команда.

Результат наших последних матчей был плохим. Мы не смогли хорошо сыграть на протяжении 90 минут. "Зенит" мало пропускает, поэтому нужно агрессивно начать.

Знаю Дугласа Сантоса. Он прогрессирует за последнее время, он молод. В Германии он хорошо играл", - сказал Силвиньо.

Матч "Лион" - "Зенит" состоится завтра, 17 сентября, на стадионе "Люмьер". Начало - в 19:55.

Сине-бело-голубые находятся в группе G вместе с "РБ Лейпцигом", "Лионом" и "Бенфикой".

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