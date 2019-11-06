Главный тренер "Лиона" высказался о травме Депая

Наставник "Лиона" Руди Гарсия рассказал о повреждении форварда команды Мемфиса Депая, который был травмирован в матче 4-го тура Лиги Чемпионов с "Бенфикой" (3:1). Об этом сообщает l'Equipe.



"Депай почувствовал боль в бедре. Мы не могли рисковать его здоровьем, хотя он хотел продолжить матч. Возможно, именно его уход позволил игрокам "Бенфики" лучше заиграть, так как мы потеряли лидера", - сказал Гарсия.



"Бенфика" с 3 баллами заняла 4 место в группе G, "Лион" с 7 очками обогнал "Зенит" и расположился на 2 месте.



В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" 27 ноября сыграет с "Лионом".



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