Главный тренер "Ливерпуля" Клопп провел встречу с Вейналдумом

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Главный тренер "Ливерпуля" Клопп провел встречу с Вейналдумом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и хавбек Джорджиньо Вайналдум встретились, чтобы обсудить будущее футболиста. Об это сообщает Sky Sports.

По данным источника, переговоры прошли в позитивном ключе. У игрока есть еще год по контракту с "красными". Клопп заверил футболиста в том, что он рассчитывает на него.

Сам футболист хочет продолжить карьеру в "Ливерпуле" и хочет продлить контракт с клубом.

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