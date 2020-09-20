Главный тренер "Локомотива" Николич ярко высказался о ЦСКА

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, чего ждет от матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА.

Встреча состоится 27 сентября и начнется в 19:00 (мск).

"Мне нравится, как играет ЦСКА. Это очень хорошая команда. Они перестроили схему и у них появилось 2-3 качественных игрока. Помимо этого у них есть Влашич и Марио Фернандес - лидеры команды. Мы хорошо играем в дерби, будем готовиться", - цитирует Николича "Чемпионата".

"Локомотив" вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

А еще: Агент объяснил, почему "Локомотив" расстанется с Жалолиддиновым| http://soccernews.ru