Главный тренер "Локомотива" Николич ярко высказался о матче с "Оренбургом"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказался по поводу матча 23-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:0).
Эта игра стала дебютной для сербского специалиста во главе "железнодорожников".
"Хочу сказать спасибо игрокам. До конца первого тайма игра была хорошая, мы прессинговали, мы лишили соперника возможности контратаковать. Во втором тайме было удаление, уравняли составы, не забили пенальти, нервная концовка.
Но мы набрали три очка, я счастлив. Но в конце мы могли лучше контролировать ход матча", - цитирует Николича "Спорт-Экспресс".
После 23 туров РПЛ "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.
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