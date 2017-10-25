Главный тренер "Луча-Энергии" Хорняк: "Поставили себе задачу - попасть в еврокубки"

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Главный тренер "Луча-Энергии" Хорняк: "Поставили себе задачу - попасть в еврокубки"Главный тренер владивостокского "Луча-Энергии" Жолт Хорняк рассказал, какие задачи стоят перед его командой.

"Что прошли в кубке дальше, то мотивация какая - давайте заработаем деньги через еврокубки. Почему нет? Раз другой дороги нет. Это смешно, но все может быть, если будем стараться так, как сегодня. Мы сами себе поставили задачу - попасть в еврокубки", - цитирует 44-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Луча-Энергия", обыграв "Енисей", вышел в 1/4 финала кубка России. | soccernews.ru

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