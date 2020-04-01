Главный тренер "Луча" сомневается, что команда сможет доиграть сезон

Главный тренер "Луча" Валерий Петраков высказался по поводу решения властей Владивостока прекратить финансирование клуба из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса.

"Такое решение - это слишком. Другие же клубы не снимаются. Завтра будет встреча, где нам всё расскажут, так что комментировать особо не могу - сложно сказать что-то конкретное. Сейчас я понял, что это решение губернатора, он регулирует эти моменты. Коронавирус - это повод, основная причина - нет стабильного финансирования", - передает слова Петракова Чемпионат.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что "другие бюджетные клубы последуют примеру "Луча".

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