Главный тренер "Луча" сомневается, что команда сможет доиграть сезон

Теги луч владивостоквалерий петраков

Главный тренер "Луча" сомневается, что команда сможет доиграть сезон

Главный тренер "Луча" Валерий Петраков высказался по поводу решения властей Владивостока прекратить финансирование клуба из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса.

"Такое решение - это слишком. Другие же клубы не снимаются. Завтра будет встреча, где нам всё расскажут, так что комментировать особо не могу - сложно сказать что-то конкретное. Сейчас я понял, что это решение губернатора, он регулирует эти моменты. Коронавирус - это повод, основная причина - нет стабильного финансирования", - передает слова Петракова Чемпионат.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что "другие бюджетные клубы последуют примеру "Луча".

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