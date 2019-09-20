Главный тренер "Лудогорца" прокомментировал победу над ЦСКА

Наставник "Лудогорца" Станислав Генчев рассказал, что думает о крупной победе своей команде в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (1:5). Об этом сообщает Sport24.

"Я верил, что мы сможем обыграть ЦСКА, но не думал, что с таким счетом. Впереди Кубок Болгарии, на каждые матчи настраиваемся отдельно. Наша цель - выйти в плей-офф в Лиге Европы.

В дни перед матчем много общался с футболистами, хотел, чтобы мы были дружными. Важно было, чтобы они поняли: сперва команда, потом индивидуальности. Говорил им, что прежде всего - играть как команда, а не показывать что-то в личном плане", - сказал тренер.

В группе H "Лудогорец" с 3 баллами возглавляет турнирную таблицу. У ЦСКА - 0 баллов. 3 октября болгарский клуб в рамках 2-го тура группового этапа ЛЕ сыграет с "Ференцварошом".

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