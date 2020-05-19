Главный тренер "Махачкалы" Агаларов высказался о политической обстановке в России
Главный тренер "Махачкалы" Руслан Агаларов рассказал, что думает о политической обстановке в России, а также ответил на вопрос о будущем президенте страны.
"Я думаю, в чём я не прав? Почему мне отправляют СМС об оплате ЖКХ из дома, когда у людей работы нет? Потому что я на выборы не ходил. Думал, зачем надо… Теперь я буду ходить туда, голосовать. Может, мой голос что-то определит. А что мне ещё делать, просто недовольство выражать? Многие в России не верят в выборы? Думают: "Всё равно будет то же самое". Но ты сходи, проголосуй, а потом будешь рассуждать. А то у нас никто не ходит, а потом возмущаемся.
Есть ли у меня альтернатива Путину? Ну а кто у нас в стране? Навальный? У него больше критика ради критики, передачи его из пальца высосаны. А что касается Путина, то незаменимых людей нет. Но есть ли у него программа на будущее? Пусть её хотя бы сообщит. Коммунисты раньше пятилетки обозначали", - сказал специалист.
Напомним, Путин является президентом России с конца 1999 года, за исключением четырёхлетнего периода (2008-2012), когда страной руководил Дмитрий Медведев.
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