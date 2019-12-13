Главный тренер "Мальме" Раслер покинул свой пост

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Главный тренер "Мальме" Раслер покинул свой пост

Главный тренер "Мальме" Уве Реслер покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По данным источника, специалист покинул клуб из-за разногласий с руководством.

Отметим, что в этом сезоне Раслер вывел команду в 1/16 финала Лиги Европы. А в чемпионате Швеции "Мальме" занял второе место, отстав от лидера на 1 балл.

Тренер работал в "Мальме" с лета 2018 года. Кто станет заменой Раслеру пока не сообщается.

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