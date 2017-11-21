Главный тренер "Марибора" поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич высказался в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спартака".

"Конечно, мы готовим нашу тактику, но "Марибор" будет играть так, как позволяет соперник. Например, когда мы играли с "Ливерпулем", то в первом тайме было понятно, что мы не можем много атаковать, потому что соперник играл слишком агрессивно. Мы вынуждены были обороняться. Сейчас у нас есть желание играть комбинационно, как это получилось с "Севильей", но, повторюсь, мы сыграем так, как позволит нам "Спартак".

Это очень важная игра и для нас, и для "Спартака". Тот, кто выиграет, сможет надеяться на будущее - выход в Лигу Европы или даже в плей-офф Лиги Чемпионов. Мы должны показать свой максимум от первой минуты и до последней. Я буду уже доволен тем, если нам удастся это сделать вне зависимости от конечного результата. Мы должны показать ту игру, которая привела нас через квалификацию в групповой раунд" - сказал Миланич.

Напомним, что матч "Спартак" - "Марибор" состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

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