Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Хеккинг покинет пост по окончании сезона

Главный тренер Менхенгладбахской "Боруссии" Дитер Хеккинг уйдет из клуб а по окончании текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

BREAKING: Dieter #Hecking will not continue as head coach following the 2018/19 season. A new coach will be appointed for the next campaign.#DieFohlen pic.twitter.com/CIZrYEcRrP