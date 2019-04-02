Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Хеккинг покинет пост по окончании сезона
Главный тренер Менхенгладбахской "Боруссии" Дитер Хеккинг уйдет из клуб а по окончании текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
BREAKING: Dieter #Hecking will not continue as head coach following the 2018/19 season. A new coach will be appointed for the next campaign.#DieFohlen pic.twitter.com/CIZrYEcRrP— Gladbach (@borussia_en) 2 апреля 2019 г.
Пока не известно, кто заменит 54-летнего немца на посту главного тренера. Эта информация станет известна позднее.
Хеккинг возглавил немецкий клуб зимой 2016 года. "Боруссия" располагается на 5 месте в турнирной таблице Бундеслини, имея в активе 47 баллов. пятое место в чемпионате Германии - 47 очков в 27 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14