Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Хеккинг покинет пост по окончании сезона

Главный тренер Менхенгладбахской "Боруссии" Дитер Хеккинг уйдет из клуб а по окончании текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

BREAKING: Dieter #Hecking will not continue as head coach following the 2018/19 season. A new coach will be appointed for the next campaign.#DieFohlen pic.twitter.com/CIZrYEcRrP — Gladbach (@borussia_en) 2 апреля 2019 г.

Пока не известно, кто заменит 54-летнего немца на посту главного тренера. Эта информация станет известна позднее.

Хеккинг возглавил немецкий клуб зимой 2016 года. "Боруссия" располагается на 5 месте в турнирной таблице Бундеслини, имея в активе 47 баллов. пятое место в чемпионате Германии - 47 очков в 27 играх.