Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Хеккинг покинет пост по окончании сезона

Теги боруссия менхенгладбахдитер хеккинг

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Хеккинг покинет пост по окончании сезона

Главный тренер Менхенгладбахской "Боруссии" Дитер Хеккинг уйдет из клуб а по окончании текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Пока не известно, кто заменит 54-летнего немца на посту главного тренера. Эта информация станет известна позднее.

Хеккинг возглавил немецкий клуб зимой 2016 года. "Боруссия" располагается на 5 месте в турнирной таблице Бундеслини, имея в активе 47 баллов. пятое место в чемпионате Германии - 47 очков в 27 играх.

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